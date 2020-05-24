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Забор Зеленского обклеили плакатами

Забор Зеленского обклеили плакатами (3 новости)

«Активисты пели украинские патриотические песни и пришли к дому Владимира Зеленского на улицу Грушевского 9А»

Акция "Стоп реванш" в Киеве закончилась без нарушений гражданского порядка, об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции. Отмечается, что участники мероприятия, которое началось раньше на Майдане Независимости, пришли на улицу Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский. По дороге митингующие скандировали: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", звучали украинские патриотические песни. Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины. Забор вокруг дома обклеили плакатами с символикой Национального корпуса. По информации Интерфакс-Украина, около дома на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой Зеленский, пришло около тысячи человек.

Cмотрите фотогалерею: Забор под домом Зеленского обклеили плакатами

Целью своего визита организаторы акции называют необходимость напомнить президенту о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.20, 16:46 Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский.
MIGnews MIGnews  ·  24.05.20, 18:55 Активисты пели украинские патриотические песни и пришли к дому Владимира Зеленского на улицу Грушевского 9А.
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