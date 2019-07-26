Задержание танкера РФ: Посольство США положительно отреагировало на "хороший прецедент"

Поведение Украины в ситуации с задержанием российского танкера Nika Spirit, который в ноябре 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе, демонстрирует гуманность и соблюдение страной международных норм, заявили в посольстве США в Украине.Ситуация с моряками задержанного в Одесской области российского танкера Nika Spirit является "хорошим прецедентом" для мирного разрешения споров. Об этом 26 июля в Twitter заявило посольство США в Украине.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", говорится в сообщении.

24 июля в порт Измаил зашел российский танкер Nika Spirit. Он был задержан сотрудниками СБУ, Госпогранслужбы и военной прокуратуры Украины. Они заявили, что танкер, ранее носивший название Neyma, использовался для блокирования Керченского пролива в день, когда три корабля ВМС Украины совершали переход из Одессы в Мариуполь.

Украинские правоохранители подали в суд ходатайство об аресте судна Nika Spirit.

В США похвалили Украину за инцидент с танкером

В МИД РФ заявили, что захват граждан России, если такое произойдет, будет квалифицирован как нарушение международного права. Позже в российском ведомстве сообщили, что экипаж танкера отпущен, а судно остается в Украине.

В СБУ заявили, что экипаж отпустили, потому что он не нарушал нормы морского права и законы Украины.

26 июля российские моряки прибыли в Москву. Капитан судна Илья Дробязко заявил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые совершали переход из Черного моря в Азовское. Движение судов в районе Керченского моста было заблокировано коммерческими судами, что вынудило украинских моряков развернуться и отправиться обратно. В этот момент корабли ФСБ РФ таранили и обстреляли катера и буксир, члены экипажей были задержаны.

24 украинских моряка остаются под арестом в Москве.