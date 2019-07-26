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Задержание танкера РФ: Посольство США положительно отреагировало на "хороший прецедент"

Задержание танкера РФ: Посольство США положительно отреагировало на "хороший прецедент" (4 новости)

«Посольство США в Украине положительно отреагировало на решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера»

Поведение Украины в ситуации с задержанием российского танкера Nika Spirit, который в ноябре 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе, демонстрирует гуманность и соблюдение страной международных норм, заявили в посольстве США в Украине.Ситуация с моряками задержанного в Одесской области российского танкера Nika Spirit является "хорошим прецедентом" для мирного разрешения споров. Об этом 26 июля в Twitter заявило посольство США в Украине.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", говорится в сообщении.

24 июля в порт Измаил зашел российский танкер Nika Spirit. Он был задержан сотрудниками СБУ, Госпогранслужбы и военной прокуратуры Украины. Они заявили, что танкер, ранее носивший название Neyma, использовался для блокирования Керченского пролива в день, когда три корабля ВМС Украины совершали переход из Одессы в Мариуполь.

Украинские правоохранители подали в суд ходатайство об аресте судна Nika Spirit.

В США похвалили Украину за инцидент с танкером
В США похвалили Украину за инцидент с танкером

В МИД РФ заявили, что захват граждан России, если такое произойдет, будет квалифицирован как нарушение международного права. Позже в российском ведомстве сообщили, что экипаж танкера отпущен, а судно остается в Украине.

В СБУ заявили, что экипаж отпустили, потому что он не нарушал нормы морского права и законы Украины.

26 июля российские моряки прибыли в Москву. Капитан судна Илья Дробязко заявил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые совершали переход из Черного моря в Азовское. Движение судов в районе Керченского моста было заблокировано коммерческими судами, что вынудило украинских моряков развернуться и отправиться обратно. В этот момент корабли ФСБ РФ таранили и обстреляли катера и буксир, члены экипажей были задержаны.

24 украинских моряка остаются под арестом в Москве.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.07.19, 14:04 Посольство США відреагувало на затримання українськими спецслужбами російського танкера, який блокував українські судна в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року
Апостроф Апостроф  ·  26.07.19, 14:39 Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сравнил российский танкер NEYMA, который задержала Служба безопасности Украины в Азовском море с "автомобилями на литовских номерах".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.07.19, 14:45 Посольство США в Украине положительно отреагировало на решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера
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