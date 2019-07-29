Задержания и президент: как прошел футбольный матч за Суперкубок в Одессе (5 новостей) «Все билеты на игру были реализованы»

Квалификационные поединки Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге" станут определяющим в дальнейшей судьбе нынешнего тренерского штаба киевского "Динамо", считает заслуженный журналист Украины Семен Случевский.Поехали!

Уже более полутора десятков лет новый футбольный сезон в Украине стартует поединками за Суперкубок. Хоть предыдущая фраза вроде сделалась традиционной, вчера она не соответствовала фактам еще до стартового свистка арбитра в одесском матче за этот трофей в Полтаве первый тур чемпионата открыли "Ворскла" и "Заря". Какова логика Премьер-лиги Украины в такой поспешности загадка.

У суперкубкового турнира появились свои любопытные традиции: почти в половине состоявшихся матчей тренер-новичок что именитый, что дебютант обречен на поражение. Такая доля не минула Мирчу Луческу в 2004 году, Леонида Буряка в 2005-м, Юрия Семина в 2008-м, Сергея Реброва в 2014-м, Паулу Фонсеку в 2016-м, Александра Хацкевича в 2017-м. И вот настал черед новоиспеченного наставника горняков Луиша Каштру. Вы заметили, что в этом списке упоминались имена коучей лишь двух клубов: "Динамо" и "Шахтера"? А как иначе, если из 16 матчей за этот приз в 12-ти встречались именно лидеры отечественного футбола.

Букмекеры изначально оценивали шансы оранжево-черных на победу в нынешнем поединке как более предпочтительные: На победу горняков в основное время давали коэффициент 2,1; на ничью 3,7; в киевлян верили значительно меньше 3,28. Вероятно, логику букмекеров в таких раскладах усиливал более обширный "лазарет" киевлян, куда попали лидеры атаки динамовцев Виктор Цыганков и Фран Соль. Но нет худа без добра специалистам и болельщикам было интересно, как на правом фланге проявит себя новичок бело-синих, сборник страны Александр Караваев. Наперед скажу, нареканий к его игре нет.

Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

С самого начала встречи инициативу захватили донецкие футболисты: уже на пятой минуте кипер динамовцев Денис Бойко "потянул" мяч из-под перекладины после удара Марлоса. Атаки "Шахтера" были скоростными и непрерывными. Дважды до перерыва мог отличиться Исмаили, но вновь выручал своих Бойко. Киевляне же часто обрезались, теряли концентрацию в простых ситуациях. Лишь однажды за весь тайм у них появился реальный шанс забить в ворота Пятова на 27-й минуте Караваев с правого фланга отдал классный пас в район 11-метровой отметки, но Вербич попал в одного из защитников "Шахтера".

Счет был открыт уже в компенсированное время первого тайма то, что называется "гол в раздевалку". Форвард бело-синих Артем Беседин после подачи углового неудачно вынес мяч, и бразилец Алан Патрик расстрелял ворота Бойко 1:0.

После перерыва динамовцы усилили свои атаки, прежде всего, за счет активной игры на флангах. После очередного навеса Караваева опасно ударил Вербич, но угодил в спину Кривцову. Затем Степаненко "уложил" в своей штрафной площадке Гармаша, однако арбитр Романов проигнорировал это нарушение правил.

Горняки вновь включили высокие скорости, после удара Марлоса мяч пролетел рядом со штангой киевлян. И тут Хацкевич сделал удачные замены вместо активно проявивших себя Караваева и Вербича на поле вышли Карлос Де Пена и Цитаишвили. Уругваец