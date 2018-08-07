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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:45
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Задержаны подозреваемые в избиении звезды Такси

Задержаны подозреваемые в избиении звезды Такси (8 новостей)

«В одном из клубов Москвы французский актер, звезда фильмов Такси Сами Насери подрался с другим посетителем заведения из-за микрофона для…»

В Москве (РФ), где ранее избили блогера, полицейские подтвердили факт избиения французского актера Сами Насери в центре российской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, подозреваемый скрылся, полицейские его ищут, передает ТАСС. "5 августа на телефон службы "02" поступило сообщение о конфликтной ситуации в клубе в Старопименовсом переулке. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в ходе словесного конфликта неизвестный ударил мужчину и скрылся. Пострадавший обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сказал собеседник агентства, отвечая на запрос по поводу инцидента с французским актером Насери в московском баре. Ранее сообщалось, что 5 августа в баре в центре Москвы у актера произошел конфликт с одним из посетителей, переросший в драку. В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили ТАСС, что в воскресенье Насери обращался к ним за помощью. Французский актер наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях.

Обновлено в 16:24 Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 7 августа.

Обновлено в 17:45 Отмечается, что конфликт начался из-за микрофона для караоке, который французский актер не поделил с белорусским посетителем заведения.

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