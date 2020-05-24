Загадочная гибель нардепа Давыденко: возле тела нашли незадекларированное оружие (3 новости) «Народный депутат Валерий Давыденко, которого нашли застреленным в офисе в субботу вечером, мог не покончить жизнь самоубийством. Странное самоубийство нардепа:…»

Нардеп Валерий Давиденко, которого нашли с простреленной головой в собственном офисе в Киеве, родом из Черниговщины. С конца 90-х и до начала 2000-х, работал сначала инженером-механиком, а затем - специалистом по страхованию, в том числе в "Украинской страховой группе".

Самое длительное место работы до похода в политику - сельскохозяйственное предприятие "Агродом". Оно принадлежало до сих пор принадлежит семье Давыденко, а с 2004 по 2013 год мужчина также был его гендиректором. Еще один владелец - Александр Бедриковский. Он, вероятно, является сыном вископоставленого прокурора Владимира Бедрикивского, пишет "Украинская правда".

В мае 2013 года Давыденко был назначен заместителем министра аграрной политики и продовольствия. На посту продержался менее года и после падения режима Виктора Януковича, в марте 2014, был уволен.

Тогда стал советником дирекции по развитию перспективных программ Института инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук. А осенью 2014 впервые прошел в Верховную Раду как мажоритарщик на родной Черниговщине.

В 2019 году вновь был избран в парламент как беспартийный мажоритарщик по тому же округу на Черниговщине. До последнего Давыденко был сопредседателем партии "Наш край", которая называет себя "партией меров, хозяйственников и профессионалов". Скандалы, связанные с Давыденко

В конце 2013 года замминистра Давыденко назначили председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Во времена его управления компания попала в скандал. Как оказалось, по меньшей мере $ 132 млн с $ 1,5 млрд займа, которые давал Китай под государственные гарантии, были выведены в оффшоры. Корпорация продавала зерно сомнительным офшорным компаниям, а те с ней не рассчитывались.

Бывший партнер и нынешний коллега Давыденко Борис Приходько фигурирует в другом громком хищении в аграрной сфере - денег государственного "Аграрного фонда". В феврале 2014 его руководство разместило чуть более 2 млрд грн в облигациях в "Брокбизнесбанке" олигарха Сергея Курченко, близкого к "семье" Януковича. Через несколько недель после этого в банк ввели временную администрацию. Банк получил рефинансирование от Нацбанка и выкупил облигации "Аграрного фонда". А после этого фонд без разрешения Минагрополитики и вопреки уставу, разместил деньги на депозитном счете банка того же "Брокбизнесбанка". Последний потратил эти 2 млрд на погашение фиктивных долгов. Борис Приходько в те времена был заместителем главы НБУ. Правоохранители расследуют этот эпизод в рамках большого дела Курченко. Производство по Приходько и бывшего руководителя Аграрного фонда Александра Кирюка направилилы в суд еще 2015 года. Рассмотрение по существу до сих пор не началось.

В марте 2017 Давыденко был в тройке депутатов, которые пытались помешать работникам НАБУ отправить на обследование экс-главу фискальной службы Романа Насирова. Тогда подозреваемый в коррупции якобы не мог участвовать в суде из-за болезни, а правоохранители хотели определить его объективное состояние здоровья.

Валерия Давиденко нашли с простреленной головой в собственном офисе на улице Большая Васильковская в Кие