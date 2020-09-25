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Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз выше нормы – оккупанты

Загрязнение крупнейшей реки Крыма в тысячу раз выше нормы – оккупанты (4 новости)

«Салгир получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков»

В аннексированном Крыму уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки. Об этом сказал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии в пятницу, 25 сентября.

"Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", – сказал Аксеновво время совещания по проблемам водоснабжения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.09.20, 16:40 Салгир получает почти 70 тысяч кубометров канализационных стоков
Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 18:36 Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого –  канализационные стоки.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 19:08 Уровень загрязнения Салгира - самой протяженной реки в Крыму - в тысячу раз превышает норму. Оккупационная власть просит федеральное правительство помочь со строительством очистных сооружений.Об этом…
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