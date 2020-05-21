Загрязнение воды у одесского пляжа в 15 раз превысило нормы (3 новости) «Горючее и моторное масло из танкера Delfi вылилось в море»

Вылив в море горючего и моторного масла из танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в Одессе, привело к сильному загрязнению воды и воздуха. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярний. По его словам, точные данные появятся в течение недели, по предварительным оценкам предельно допустимые показатели по содержанию вредных веществ в воздухе и воде возле судна превышены в 15 раз. В настоящее время загрязнения на воде работники порта убрали с помощью абсорбирующего порошка, однако существует вероятность нового вытекания топливных масел в морскую воду.

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