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Загрязнение воды у одесского пляжа в 15 раз превысило нормы

Загрязнение воды у одесского пляжа в 15 раз превысило нормы (3 новости)

«Горючее и моторное масло из танкера Delfi вылилось в море»

  Вылив в море горючего и моторного масла из танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в Одессе, привело к сильному загрязнению воды и воздуха. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярний. По его словам, точные данные появятся в течение недели, по предварительным оценкам предельно допустимые показатели по содержанию вредных веществ в воздухе и воде возле судна превышены в 15 раз. В настоящее время загрязнения на воде работники порта убрали с помощью абсорбирующего порошка, однако существует вероятность нового вытекания топливных масел в морскую воду.

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Facenews Facenews  ·  21.05.20, 19:45 Вылив в море горючего и моторного масла из танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в Одессе, привело к сильному загрязнению воды и воздуха, передает FaceNews.ua. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил и.о.…
048.ua 048.ua  ·  21.05.20, 21:26 Горючее и моторное масло из танкера Delfi вылилось в море
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