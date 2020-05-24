Захваченных пиратами украинцев у берегов Африки освободили из плена (3 новости) «Семь украинских моряков пробыли в плену несколько месяцев»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена семерых граждан Украины, захваченных в Гвинейском заливе 22 марта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 24 мая.

Украинские моряки наконец-то смогут вернуться домой.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - написал чиновник.

Ранее "Вести. Люди" узнали о шокирующих условиях, в которых оказались 83 украинских моряка, запертые на греческом круизном судне El.Venizelos, которое стоит в порту греческого Пирея, закрытом на карантин.

https://vesti.ua/lite/criminal/u-beregov-afriki-piraty-pohitili-ukrainskogo-moryaka