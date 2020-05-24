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Захваченных пиратами украинцев у берегов Африки освободили из плена

Захваченных пиратами украинцев у берегов Африки освободили из плена (3 новости)

«Семь украинских моряков пробыли в плену несколько месяцев»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена семерых граждан Украины, захваченных в Гвинейском заливе 22 марта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 24 мая.

Украинские моряки наконец-то смогут вернуться домой.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - написал чиновник.

Ранее "Вести. Люди" узнали о шокирующих условиях, в которых оказались 83 украинских моряка, запертые на греческом круизном судне El.Venizelos, которое стоит в порту греческого Пирея, закрытом на карантин. 

https://vesti.ua/lite/criminal/u-beregov-afriki-piraty-pohitili-ukrainskogo-moryaka

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.05.20, 14:17 Семь украинских моряков пробыли в плену несколько месяцев
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 16:38 Захваченные в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена. Украинцев, членов экипажа судна MSC TALIA F, захватили в плен 22 марта.Об этом сообщил министр иностранных дел Украины…
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