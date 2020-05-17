  1. Главная
  2. Новости
  3. Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН
УНН УНН · · Обновлено в 22:35
· МИД · Заместитель · Корабль
Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН

Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН (7 новостей)

«Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков»

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

"Это не просто текст, это доказательства, это показания наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера", - заявил Енин.

При этом он не указал конкретной суммы компенсации, которую требует Украина.

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию МИД дол...

Обновлено в 22:15 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума в Арбитражный трибунал по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Обновлено в 22:35 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН»
Фото Захват украинских моряков: МИД на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный суд ООН
Фото Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков — МИД
Фото Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков, - МИД
Фото Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 19:30 Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков.
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 19:34 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 «Это не просто текст, это доказательства,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 19:58 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета День Газета День  ·  17.05.20, 20:15 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель главы…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 22:15 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума в Арбитражный трибунал по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 22:35 Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил заместитель главы Министерства…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пентагон готовится к &quot;новой ненормальной&quot; среде для военных миссий в условиях пандемии Covid-19

Пентагон готовится к "новой ненормальной" среде для военных миссий в…
Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение ООС на Донбассе

Наев рассказал, как коронавирус влияет на проведение ООС на Донбассе
У Канаді підняли кримськотатарський прапор

У Канаді підняли кримськотатарський прапор
Франция открывает школы, на занятия пойдут тысячи учеников

Франция открывает школы, на занятия пойдут тысячи учеников
На Закарпатье возле КПП &quot;Тыса&quot; воспламенился грузовик с углем

На Закарпатье возле КПП "Тыса" воспламенился грузовик с углем
ФОТО. Завацкая в Каннах вышла на прогулку с парнем после карантина

ФОТО. Завацкая в Каннах вышла на прогулку с парнем после…
Наиболее детальное цифровое изображение картины Рембрандта &amp;quot;Ночной дозор&amp;quot; обнародовали онлайн

Наиболее детальное цифровое изображение картины Рембрандта "Ночной дозор" обнародовали онлайн
&amp;quot;Больше всего поражают смерти молодых пациентов&amp;quot;: врачи рассказали о новых кознях коронавируса

"Больше всего поражают смерти молодых пациентов": врачи рассказали о новых…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.