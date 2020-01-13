Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого

Адам Осмаев, муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в авто в день ее убийства, заявил, что никогда лично не знал задержанного по подозрению в этом преступлении. В то же время он заверил, что не имеет никаких сомнений в объективности следствия, но есть некоторые вопросы к суду.

Вопрос вызывает судебная система, которая отпускает подозреваемых в убийствах, заявил Адам Осмаев в комментарии "Громадському".

Сначала следователи сообщали о следах ДНК на оружии, но это было неправильно с оперативной точки зрения. Поэтому сообщение потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников, – пояснил военный.

Еще после убийства в 2017 году советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на оружии нашли образцы ДНК предполагаемого стрелка. Позже информацию опровергли, но уже в 2020 году после задержания подозреваемого в убийстве в полиции сказали, что это таки было правдой.

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Одам Осмаев также выразил благодарность правоохранителям за их работу. Он отметил, что большой удачей было выйти на организаторов убийства, выполняя ежедневную работу.

"Думаю, что скоро следствие предоставит информацию о заказчиках убийства. Это представители российской власти", – заявил муж Амины Окуевой.

Что известно об отношениях Осмаева и Окуевой? Адам Осмаев был мужем покойной Амины Окуевой. Именно он ехал в автомобиле с военной, когда ту расстреляли 30 октября 2017 года. Это уже было третье покушение на Осмаева и Окуеву, в результате которого последняя погибла. Во время предыдущего покушения киллер, который притворился французским журналистом, открыл огонь, находясь в машине вместе с супругами. Амина Окуева, благодаря своему профессионализму смогла ликвидировать киллера, чем спасла жизнь себе и мужу. Адам Осмаев отделался огнестрельными ранением. Амина Окуева неоднократно в различных интервью заявляла, что не хочет детей, потому что не намерена приводить их в такой жестокий мир, где постоянно идут войны.

Что известно об вероятных убийцах Амины Окуевой

В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.

Накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.

Обновлено в 21:28 Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.

Обновлено в 21:28 Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.