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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:28
Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого

Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого (7 новостей)

«Муж Амины Окуевой сомневается в справедливом суде над убийцами»

Адам Осмаев, муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в авто в день ее убийства, заявил, что никогда лично не знал задержанного по подозрению в этом преступлении. В то же время он заверил, что не имеет никаких сомнений в объективности следствия, но есть некоторые вопросы к суду.

Вопрос вызывает судебная система, которая отпускает подозреваемых в убийствах, заявил Адам Осмаев в комментарии "Громадському".

Сначала следователи сообщали о следах ДНК на оружии, но это было неправильно с оперативной точки зрения. Поэтому сообщение потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников, – пояснил военный.

Еще после убийства в 2017 году советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на оружии нашли образцы ДНК предполагаемого стрелка. Позже информацию опровергли, но уже в 2020 году после задержания подозреваемого в убийстве в полиции сказали, что это таки было правдой.

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Одам Осмаев также выразил благодарность правоохранителям за их работу. Он отметил, что большой удачей было выйти на организаторов убийства, выполняя ежедневную работу.

"Думаю, что скоро следствие предоставит информацию о заказчиках убийства. Это представители российской власти", – заявил муж Амины Окуевой.

Что известно об отношениях Осмаева и Окуевой? Адам Осмаев был мужем покойной Амины Окуевой. Именно он ехал в автомобиле с военной, когда ту расстреляли 30 октября 2017 года. Это уже было третье покушение на Осмаева и Окуеву, в результате которого последняя погибла. Во время предыдущего покушения киллер, который притворился французским журналистом, открыл огонь, находясь в машине вместе с супругами. Амина Окуева, благодаря своему профессионализму смогла ликвидировать киллера, чем спасла жизнь себе и мужу. Адам Осмаев отделался огнестрельными ранением. Амина Окуева неоднократно в различных интервью заявляла, что не хочет детей, потому что не намерена приводить их в такой жестокий мир, где постоянно идут войны.

Что известно об вероятных убийцах Амины Окуевой

В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.

Накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.

Обновлено в 21:28 Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.

Обновлено в 21:28 Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.

ФОТО К НОВОСТИ: «Заказчик – власти РФ: муж убитой Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого»
Фото Осмаев о задержании подозреваемого в убийстве Окуевой: Сомнения есть в объективности суда, а не следствия
Фото Адам Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой
Фото "Сомнений по следствия нет": Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой
Фото "Сомнений по следствию нет": Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой
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Униан Униан  ·  13.01.20, 21:28 Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.
Униан Униан  ·  13.01.20, 21:28 Муж Окуевой считает, что вскоре следствие также предоставит информацию о заказчиках преступления.
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