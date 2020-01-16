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Закон о наказании за кнопкодавство вступил в силу

Закон о наказании за кнопкодавство вступил в силу (4 новости)

«Документ был опубликован 15 января»

Закон о введении штрафа до 85 тысяч гривен за неперсональное голосование депутатом Верховной Рады вступил в силу.

Он был опубликован в официальной газете Рады «Голос України» 15 января и вступает в силу на следующий день.

13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» № 404, который Рада приняла 19 декабря.

Изменения предусматривают, что за нарушение процедуры личного голосования депутату грозит штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен). Но для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. Еще один важный момент: в случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

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Однако, следователям необходимо будет доказать, что нарушитель кнопкодавив намеренно, а не перепутал, например, свою карточку с карточкой коллеги. Наказание предусмотрено только для того парламентария, который нажал на кнопку голосования вместо другого нардепа; для депутата, который сознательно передал карточку коллеге для голосования вместо него санкции не ввели.

По новому закону, Аппарат Верховной Рады обеспечивает видеофиксацию голосования нардепами во время заседаний. Сообщать председательствующему на заседании о факте кнопкодавства смогут только нардепы, отмечает движение Честно.

В случае получения уведомления председательствующий останавливает рассмотрение вопросов повестки дня и проверяет присутствие в зале депутата, за которого кнопкодавили. Если этот нардеп отсутствует, его карточку изымают, а предложение, которое ставили на голосование последним, переголосовывают. После этого председательствующий поручает Аппарату ВРУ подготовить сообщение о факте кнопкодавства для дальнейшего направления его в Государственное бюро расследований. Но здесь следует помнить, что по закону №2237 об ограничении депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020, внести данные в Едрей для привлечения нардепа к уголовной ответственности сможет только генеральный прокурор.

В новом законе также предусмотрено, что аккредитованный при парламенте журналист, который зафиксировал вероятное кнопкодавство, вправе обратиться в Аппарат с соответствующим заявлением, приложив к нему фото или видеодоказательства. Однако в законе не сказано, должен ли Аппарат-то реагировать на эти заявления.

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.01.20, 08:26 Документ был опубликован 15 января
РБК Украина РБК Украина  ·  16.01.20, 09:00 Опубликован закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство". Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".Законом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.01.20, 09:30 Закон о наказании нардепов за кнопкодавство опубликован в парламентской газете Голос Украины и вступил в силу в четверг, 16 января. Закон устанавливает уголовную ответственность кнопкодавство. Отныне…
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