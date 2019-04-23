Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий (5 новостей) «Парубий заявил, что закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева»

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что решением Окружного адмисуда Киева было приостановлено действие постановления о переименовании УПЦ МП, но соответствующий закон остается в силе.Закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата продолжает действовать, несмотря на решение Окружного административного суда, удовлетворившего заявление Киевской митрополии УПЦ МП о приостановке приказа Министерства культуры Украины, согласно которому ряд религиозных организаций должны были до 26 апреля внести изменения в свое официальное название.

Об этом 22 апреля спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Решение Окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом. Подчёркиваю, закон не отменён, он действует, он был принят Верховной Радой Украины. Приостановлено постановление, а закон действует", заявил он.

По словам спикера, юристы парламента будут добиваться признания законности документов.

Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании…

"У нас достаточно сильный юридический отдел, чтобы доказать в любом суде, который будет действовать беспристрастно, а не по заказу, что те законы приняты в соответствии к действующим законам и Конституции Украины. И они будут действовать", резюмировал Парубий.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна была отразить свою принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

26 января "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны внести в течение трех месяцев.

22 марта стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против Министерства культуры Украины, требуя отменить приказ об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

22 апреля пресс-служба суда сообщила, что удовлетворила заявление об обеспечении иска, подчеркнула, что принятие таких мер не имеет фактического влияния на решение спора.