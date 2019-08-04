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Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска

Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска (4 новости)

«Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы этой институции. Об…»

Сейчас в Высший антикоррупционный суд Украины должны передать около 3,5 тыс. дел, и для 38 судей это много, заявила будущий нардеп от партии "Слуга народа" Анастасия Красносельская.Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы суда. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 4 августа заявила будущий нардеп от партии "Слуга народа" Анастасия Красносельская.

"На самом деле очень важно попытаться принять этот законопроект до момента запуска суда - до 5 сентября", сказала Красносельская.

Она подчеркнула, что важно не загружать суд делами, не связанными с топ-коррупцией.

"Сейчас ситуация такова, что, по подсчету судебной администрации, ВАКС ожидает [передача из других судов] 3,5 тыс. 3,7 тыс. дел. Для 38 судей это много. Более того, из этих 3,5 тысяч дел только 200 дел (около 5%) касаются топ-коррупции", сказала она.

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По мнению политика, с таким большим количеством дел суд может не справиться физически и это может заблокировать его работу.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. Судьи ВАКС приняли решение о начале своей работы с 5 сентября 2019 года.

8 июля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (по поводу начала работы суда)". Документ определен президентом как неотложный. В пресс-службе главы государства сообщили, что законодательная инициатива позволит устранить потенциальную проблему перезагрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по поводу коррупционных преступлений чиновников.

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре поддержали эту законодательную инициативу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска»
Фото Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска
Фото Закон о ВАКС попытаются принять до запуска суда
Фото Закон об Антикорсуде попытаются принять до запуска суда – нардеп
Фото В "Слуге народа" заявили, что законопроект, который сосредоточит работу антикоррупционного суда только на топ-коррупции, нужно принять до его запуска
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.08.19, 14:57 Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы этой институции. Об этом заявила новоизбранный нардеп…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.08.19, 14:57 Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы этой институции. Об этом заявила новоизбранный нардеп…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.08.19, 16:22 Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы этой институции. Об этом заявила новоизбранный нардеп…
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