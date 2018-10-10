Закон о воинском приветствии "Слава Украине!" передали на подпись президенту (6 новостей) «Андрей Парубий подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие “Слава Украине! – Героям слава!”»

Спикер Верховной Рады подписал принятый народными депутатами Закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036), о введении военного приветствия - "Слава Украине! Героям слава!". Об этом спикер украинского парламента написал в twitter.

"Подписал принятый Верховной Радой Закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036), о введении военного приветствия - "Слава Украине! Героям слава!". Убежден, что это восстановление исторической справедливости! Мы вернули украинской армии наше традиционное приветствие", - написал Парубий.

Уже 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины, которым закрепила приветствие "Слава Украине".

Обновлено в 16:00 Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины. Об этом спикер ВР написал Тwitter. Закон направлен на подпись президенту. "Подписал принятый Верховной радой закон о внесении…

Обновлено в 16:05 Теперь документ должен подписать Президент Петр Порошенко.