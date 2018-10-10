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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 16:05
· Вооружённые силы Украины · Народные депутаты
Закон о воинском приветствии "Слава Украине!" передали на подпись президенту

Закон о воинском приветствии "Слава Украине!" передали на подпись президенту (6 новостей)

«Андрей Парубий подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие “Слава Украине! – Героям слава!”»

Спикер Верховной Рады подписал принятый народными депутатами Закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036), о введении военного приветствия - "Слава Украине! Героям слава!". Об этом спикер украинского парламента написал в twitter.

"Подписал принятый Верховной Радой Закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036), о введении военного приветствия - "Слава Украине! Героям слава!". Убежден, что это восстановление исторической справедливости! Мы вернули украинской армии наше традиционное приветствие", - написал Парубий.

Уже 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины, которым закрепила приветствие "Слава Украине".

Обновлено в 16:00 Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины. Об этом спикер ВР написал Тwitter. Закон направлен на подпись президенту. "Подписал принятый Верховной радой закон о внесении…

Обновлено в 16:05 Теперь документ должен подписать Президент Петр Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Закон о воинском приветствии "Слава Украине!" передали на подпись президенту»
Фото Парубий подписал закон о приветствии "Слава Украине" в Нацполиции и ВСУ
Фото Парубий подписал закон о "Слава Украине! - Героям слава!" в ВСУ
Фото Парубий подписал закон о введении военного приветствия «Слава Украине!» в Нацполиции и ВСУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  10.10.18, 14:22 Закон о введении военного приветствия "Слава Украине!" - "Героям слава!" передали на подпись президенту Петру Порошенко. Такую информацию содержит карточка законопроекта на сайте парламента. В строевом…
РБК Украина РБК Украина  ·  10.10.18, 14:32 Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина…
Телеграф Телеграф  ·  10.10.18, 15:02 Андрей Парубий подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие “Слава Украине! – Героям слава!”.
Голос.UA Голос.UA  ·  10.10.18, 16:00 Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины. Об этом спикер ВР написал…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  10.10.18, 16:05 Спикер Верховной Радой Андрей Парубий подписал Закон «О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины», которым вводится воинское приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям…
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