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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:24
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Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман (12 новостей)

«По его мнению, новоизбранный президент, парламент и правительство будут работать вместе»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет работать с Владимиром Зеленским, если он победит на президентских выборах.

Однако политик призвал не спешить делать выводы относительно результатов второго тура, передает УНИАН.

По его словам, страна у нас одна и все ветви власти должны работать на успех Украины.

Я думаю, что 21 апреля украинские граждане выберут того, кого сочтут необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот, – отметил Гройсман.

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Владимир Гройсман заявлял, что не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. По его словам, "выборы президента – не повод для отставки премьера", и он будет работать до октября. Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом. Гройсман возглавляет правительство с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.

Рейтинги кандидатов

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

Обновлено в 15:57 "21-го апреля украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", сказал премьер, отвечая на вопрос, готов ли он сотрудничать с…

Обновлено в 17:24 Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що законно обраний президент працюватиме і з Кабміном, і з Верховною Радою. Точно так само ці органи будуть працювати з президентом.

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Голос.UA Голос.UA  ·  18.04.19, 12:56 Кто пройдет на выборах в парламент будет зависеть от того, будут ли это досрочные выборы или они пройдут вовремя. Об этом  ГолосUA сообщил политолог Валентин Гладких. «Это все будет завить от новоизбранного…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.04.19, 14:08 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров Украины, как и наоборот - данные органы будут работать с ним.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 14:21 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров Украины, как и наоборот - данные органы будут работать с ним.
Униан Униан  ·  18.04.19, 14:26 Премьер-министр Владимир Гройсман призвал не спешить предугадывать результаты второго тура президентских выборов.
Телеграф Телеграф  ·  18.04.19, 14:36 Гройсман прокомментировал, готов ли работать с Зеленским в случае его победы на выборах президента.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.04.19, 14:55 Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что в случае избрания президентом Владимира Зеленского и Верховная Рада, и Кабинет министров будут работать с ним, как и он с ними.
Капитал Капитал  ·  18.04.19, 15:17 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров Украины, как и наоборот —…
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 15:34 По его мнению, новоизбранный президент, парламент и правительство будут работать вместе.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.04.19, 15:41 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров Украины
Гордон Гордон  ·  18.04.19, 15:57 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все ветви власти должны работать для достижения успеха страны, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он сотрудничать с кандидатом в президенты…
iPress iPress  ·  18.04.19, 17:24 Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що законно обраний президент працюватиме і з Кабміном, і з Верховною Радою. Точно так само ці органи будуть працювати з президентом.
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