Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством, как и они с ним - Гройсман (12 новостей) «По его мнению, новоизбранный президент, парламент и правительство будут работать вместе»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет работать с Владимиром Зеленским, если он победит на президентских выборах.

Однако политик призвал не спешить делать выводы относительно результатов второго тура, передает УНИАН.

По его словам, страна у нас одна и все ветви власти должны работать на успех Украины.

Я думаю, что 21 апреля украинские граждане выберут того, кого сочтут необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот, – отметил Гройсман.

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Владимир Гройсман заявлял, что не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. По его словам, "выборы президента – не повод для отставки премьера", и он будет работать до октября. Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом. Гройсман возглавляет правительство с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.

Рейтинги кандидатов

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

Обновлено в 15:57 "21-го апреля украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", сказал премьер, отвечая на вопрос, готов ли он сотрудничать с…

Обновлено в 17:24 Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що законно обраний президент працюватиме і з Кабміном, і з Верховною Радою. Точно так само ці органи будуть працювати з президентом.