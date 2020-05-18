Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - Геращенко

Законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах. Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в интервью журналистам.

"Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожения украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины", - рассказала Геращенко.

Она напомнила, что аннексия украинского Крыма началась с незаконной паспортизации населения полуострова.

"Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами по всей территории Украины", - отметила Ирина Геращенко.

"А кто будет выбирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, это будет просто подыгрывание тезисам Кремля о "гражданском конфликте" и это будет полная сдача национальных интересов", - подчеркнула сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".