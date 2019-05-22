Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО (9 новостей) «Раньше Корнацкий отказывался выходить из состава Блока Петра Порошенко»

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, она официально объявляет о выходе из фракции Блока Петра Порошенко нардепов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема. Ряд из этих нардепов заявили о намерении покинуть фракцию еще в конце февраля.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 22 мая официально объявила о выходе ряда нардепов из парламентской фракции Блока Петра Порошенко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"В соответствии с поданным заявлениями и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины, объявляю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы, Корнацкого Аркадия, Лещенко Сергея и Найема Мустафы из состава депутатской группы партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", заявила Геращенко.

Первый вице-спикер также объявила о создании в Верховной Раде VIII созыва межфракционного депутатского объединения "Бізнес-варта".

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"Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Иван Мирошниченко и Сергей Лабазюк", добавила Геращенко.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из парламентской фракции Блока Петра Порошенко 28 февраля. По словам Найема, он "не хочет быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию". Залищук отметила, что "разграбление солдат это за гранью человечности".