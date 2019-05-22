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Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО

Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО (9 новостей)

«Раньше Корнацкий отказывался выходить из состава Блока Петра Порошенко»

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, она официально объявляет о выходе из фракции Блока Петра Порошенко нардепов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема. Ряд из этих нардепов заявили о намерении покинуть фракцию еще в конце февраля.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 22 мая официально объявила о выходе ряда нардепов из парламентской фракции Блока Петра Порошенко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"В соответствии с поданным заявлениями и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины, объявляю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы, Корнацкого Аркадия, Лещенко Сергея и Найема Мустафы из состава депутатской группы партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", заявила Геращенко.

Первый вице-спикер также объявила о создании в Верховной Раде VIII созыва межфракционного депутатского объединения "Бізнес-варта".

БПП и
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"Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Иван Мирошниченко и Сергей Лабазюк", добавила Геращенко.

Нардепы Найем, Залищук и Лещенко заявили о выходе из парламентской фракции Блока Петра Порошенко 28 февраля. По словам Найема, он "не хочет быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию". Залищук отметила, что "разграбление солдат это за гранью человечности".

ФОТО К НОВОСТИ: «Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО»
Фото Четыре депутата вышли из фракции БПП
Фото Из фракции БПП в парламенте вышли Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий
Фото Депутаты Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из состава фракции "БПП"
Фото Геращенко объявила о выходе Лещенко, Найема, Залищук и Корнацкого из Блока Петра Порошенко
Фото Найем, Лещенко, Залищук и Корнацкий вышли из фракции БПП в Раде
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 14:15 С парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" вышли народные депутаты Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Новость дополняется...
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 14:18 Четыре депутата вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде. Соответствующее объявление сделала вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.Геращенко сообщила, что заявления…
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 14:21 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП в парламенте депутатов Светланы Залищук, Сергея Лещенко, Аркадия Корнацкого и Мустафы Найема. Трансляцию заседания Рады…
Униан Униан  ·  22.05.19, 14:28 Во время соответствующего объявления в сессионном зале парламента раздавались неодобрительные реплики в их адрес.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  22.05.19, 14:32 Нардепы критиковали Порошенко и поддерживают Зеленского Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о выходе из фракции БПП в парламенте депутатов Светланы Залищук, Сергея Лещенко, Аркадия…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 14:39 Четыре депутата, Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем, вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 14:39 Четыре депутата, Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем, вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 14:52 Раньше Корнацкий отказывался выходить из состава "Блока Петра Порошенко".
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