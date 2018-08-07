Заместитель мэра Каменского упал с велосипеда и получил серьезные травмы

В реанимации Каменской больницы скорой помощи скончался мэр города Владислав Мелешко, из-за травм, полученных во время велопрогулки. Об этом сообщает сайт 5692. Да, я могу подтвердить информацию о смерти Владислава Мелешко. Мы не взялись его доставлять в больницу имени Мечникова, из-за чрезвычайно тяжелое состояние пострадавшего. Он остался у нас, мы использовали эффективную необходимую терапию, но к сожалению состояние Владислава Викторовича был чрезвычайно тяжелый ..., - рассказал главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Вынар. Ранее, СМИ стало известно, что Мелешко травмировался во время велосипедной прогулки по улице Романковской неподалеку от кафе «Аннушка». Причина травм мэра – попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации. «Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, сейчас его перевезли в областную больницу имени Мечникова (в Днепре – ред.)», – говорится в сообщении. Также, сообщалось, что утром во вторник чиновник так и не пришел в сознание, врачи оценивают травмы головы как очень тяжелые и дают очень небольшие шансы на то, что он сможет выжить.