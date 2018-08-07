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Заместитель мэра Каменского упал с велосипеда и получил серьезные травмы

Заместитель мэра Каменского упал с велосипеда и получил серьезные травмы (5 новостей)

«7 августа внезапно, в результате несчастного случая, оборвалась жизнь 44-летнего заместителя Каменского городского головы Владислава Мелешко. Жизненный путь Владислава Викторовича…»

В реанимации Каменской больницы скорой помощи скончался мэр города Владислав Мелешко, из-за травм, полученных во время велопрогулки. Об этом сообщает сайт 5692. Да, я могу подтвердить информацию о смерти Владислава Мелешко. Мы не взялись его доставлять в больницу имени Мечникова, из-за чрезвычайно тяжелое состояние пострадавшего. Он остался у нас, мы использовали эффективную необходимую терапию, но к сожалению состояние Владислава Викторовича был чрезвычайно тяжелый ..., - рассказал главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Вынар. Ранее, СМИ стало известно, что Мелешко травмировался во время велосипедной прогулки по улице Романковской неподалеку от кафе «Аннушка». Причина травм мэра – попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации. «Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, сейчас его перевезли в областную больницу имени Мечникова (в Днепре – ред.)», – говорится в сообщении. Также, сообщалось, что утром во вторник чиновник так и не пришел в сознание, врачи оценивают травмы головы как очень тяжелые и дают очень небольшие шансы на то, что он сможет выжить.

ФОТО К НОВОСТИ: «Заместитель мэра Каменского упал с велосипеда и получил серьезные травмы»
Фото Заместитель мэра Каменского упал с велосипеда и получил серьезные травмы
Фото В Каменском вице-мэр разбился на велосипеде
Фото В больнице Каменского скончался заместитель мэра
Фото Умер в реанимации: Мэр Каменского получил тяжелые травмы черепа во время велопрогулки
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5692.com.ua 5692.com.ua  ·  07.08.18, 14:10 Как рассказал &laquo;5692&raquo; Ростислав Вынар, главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи, во вторник, 7 августа, около 13:00 в реанимации скончался заместитель городского головы…
5692.com.ua 5692.com.ua  ·  07.08.18, 14:55 7 августа внезапно, в результате несчастного случая, оборвалась жизнь 44-летнего заместителя Каменского городского головы Владислава Мелешко. Жизненный путь Владислава Викторовича является ярким примером…
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