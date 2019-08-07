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Фокус Фокус · · Обновлено в 20:26
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Замглавы ВККС подал в отставку

Замглавы ВККС подал в отставку (6 новостей)

«Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка подав у відставку»

Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку. Как сообщила пресс-служба комиссии, "по собственному желанию" Отметим, Станислав Щотка был избран на эту должность в декабре 2014 года. 15 мая 2019 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал отсутствие у него полномочий . Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

Обновлено в 19:40 Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку. Как сообщила пресс-служба комиссии, "по собственному желанию" Отметим, Станислав Щотка был избран на эту должность в декабре 2014 года. 15 мая 2019 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал отсутствие у него полномочий…

Обновлено в 20:26 "7 августа 2019 года ВККСУ удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена ВККСУ по собственному желанию", - говорится в сообщении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 18:01 Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку.
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.19, 18:34 Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей, давление на которую расследует Генеральная прокуратура, Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.Указано, что…
iPress iPress  ·  07.08.19, 18:39 Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка подав у відставку.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  07.08.19, 20:26 Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины", передает Интерфакс-Украина. "7 августа…
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