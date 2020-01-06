Западную Украину засыпает снегом: в Карпатах ждут лавин, объявлено штормовое предупреждение (4 новости) «В связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидается снеголавинная опасность»

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра выдал штормовое предупреждение в Карпатах. В частности, в связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидается снеголавинная опасность третьего уровня.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области", - отметили синоптики и предостерегли от походов в горы.

При этом в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

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Сообщается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Первые туристы уже успели насладиться зимним отдыхом в Карпатах. По их мнению, отдыхать на отечественных курортах стало дороже, а среди катающихся можно встретить не только европейцев или белорусов, но и россиян, которых с 2014 года тут никто в глаза не видел. Местные же зарабатывают буквально на всем, пишут "Вести.ua".