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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:31
· Суд · Хозяйственный суд
Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа начнут возвращать государству

Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа начнут возвращать государству (3 новости)

«Суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращении государству цельного имущественного комплекса…»

Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсети Facebook.

Так, 12 декабря судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 09.07.2018, который полностью удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого в интересах государства к компании Tolexis Trading Limited (Кипр) и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

Согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса, после принятия решение апелляционного суда вступает в законную силу.

САП ожидает оглашение полного текста принятого Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству.

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Установлено, что в 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие ЗТМК стало обществом с ограниченной ответственностью.

Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении ДП ЗТМК.

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd).

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Ранее предприятия Дмитрия Фирташа обыскали из-за подозрения в отмывании более 500 миллионов гривен.

Луценко заявил о подготовке подозрения Фирташу

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Обновлено в 17:31 12 декабря 2018 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Хозяйственного суда Запорожской области о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, которое контролировал олигарх Дмитрий Фирташ. В соответствии с решениями обоих судов, целостный имущественный комплекс комбината должен быть возвращен в собственность государства.

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Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.18, 13:26 Суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 17:31 12 декабря 2018 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Хозяйственного суда Запорожской области о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат,…
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