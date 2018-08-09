"Заря" - "Брага": Сегодня луганчане сыграют матч Лиги Европы

Заря - Брага. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:30, а смотреть поединок можно на 2+2. "Заря" вступает в борьбу с "Брагой" за право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

9 августа 21:30

Запорожье, стадион Славутич Арена

Соперник луганской команды имеет колоссальный еврокубковый опыт - в активе "Браги" более 125 матчей в Кубке обладателей кубков, Кубке УЕФА, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Динамо" – "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча

Клубу из Браги дебютировать в Европе, а, точнее, в Кубке обладателей кубков, позволила победе в Кубке Португалии 1966 года. Команда смогла пройти лишь два раунда. Следующий поход в Европу для португальского клуба состоялся лишь через 11 лет, с тем же успехом.

Настоящий фурор в Европе "Брага" произвела в сезоне 2010/11. Историческим он для клуба стал тем, что впервые был принят старт в Лиге чемпионов. По итогам группового раунда португальская команда перебралась в Лигу Европы. В плей-офф сокрушив польский "Лех", английский "Ливерпуль", киевское "Динамо" и лиссабонскую "Бенфику". "Брага" добралась до финала, где минимально уступила португальскому "Порту".

"Заря" дебютировала в групповом этапе Лиге Европы в 2016 году матчем с турецким "Фенербахче" (1:1), в котором луганчане забили первыми, но на 95 минуте пропустили гол. В итоге украинская команда уступила стамбульцам со счетом 0:2, и за тур до конца группового этапа покинула турнир.

Поскольку чемпионат в Португалии стартует только в нынешний уик-энд, всю подготовку к сезону, и к матчам с "Зарей" в частности, команда Абела Феррейры вела через товарищеские игры, которых за месяц провела почти с десяток.

У "Зари" за плечами уже три официальных матча в чемпионате Украины. Первой была победа над "Мариуполем" (2:1), затем команда минимально проиграла "Александрии" (1:0). Ну а в третьем туре команда Вернидуба упустила победу над "Черноморцем" (1:1).

Обновлено в 13:00 Сегодня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Заря" принимает португальскую "Брагу"

Обновлено в 13:17 Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы