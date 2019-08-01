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"Заря" - "Будучность": Сегодня состоится матч Лиги Европы

"Заря" - "Будучность": Сегодня состоится матч Лиги Европы (9 новостей)

«Луганчане проведут ответный поединок в Запорожье»

"Заря" дома проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Будучности". Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно на канале УНИАН. Букмекеры считают луганскую команду  фаворитом противостояния. Встречу обслужит бригада арбитров из Ирландии.

1 августа 19:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Начало было положено неделю назад, когда луганская команда в Подгорице уверенно обыграла вице-чемпиона и обладателя Кубка Черногории "Будучность". Результат в виде победы 3:1 делает их фаворитами противостояния. Дублем отметился Артем Громов в первом тайме и один точный удар на счету Левана Арвеладзе в последнюю десятиминутку.

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Однако после игры в Черногории главный тренер "Зари" Виктор Скрипник констатировал: "Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сегодня сделали, помогает оптимистично смотреть вперед".

"Заря" уже успела сыграть первый матч в УПЛ. Луганчане минимально обыграли полтавскую "Ворсклу" - 1:0. Игра была назначена на воскресенье, поскольку луганчанам предстояло провести матч с черногорцами (другие поединки первого тура были сыграны в среду и четверг).

Чемпионат Черногории еще не стартовал. Он начинается лишь 3 августа, поэтому футболисты "Будучности" находились в недельном графике подготовки к игре в Запорожье. 

Обновлено в 13:02 1 августа 19:00

Обновлено в 13:02 Неделю назад "Заря" убедительно переиграла соперника на его поле

ФОТО К НОВОСТИ: «"Заря" - "Будучность": Сегодня состоится матч Лиги Европы»
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Канал 112 Канал 112  ·  01.08.19, 09:49 "Заря" - "Будучность". Сегодня  в Запорожье "Заря" проведет ответный матч Лиги Европы против черногорской "Будучности". Онлайн-трансляция матча "Заря" - "Будучность" начнется на нашем сайте в 18:30, а…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.08.19, 11:12 В четверг, 1 августа, луганская "Заря" проведет ответный матч квалификации Лиги Европы. В Запорожье команда сыграет против черногорской "Будучности". Матч начнется в 19:00, и будет доступен к просмотру…
Телеграф Телеграф  ·  01.08.19, 11:24 Букмекеры дали прогноз на игру "Заря" - "Будучность" в отборе Лиги Европы УЕФА.
Униан Униан  ·  01.08.19, 11:39 Смогут ли луганчане подкрепить победу на выезде домашним успехом?
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  01.08.19, 12:07 Луганчане проведут ответный поединок в Запорожье.
Terrikon Terrikon  ·  01.08.19, 13:02 Неделю назад "Заря" убедительно переиграла соперника на его поле
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