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Заря - Львов: видео голов матча Премьер-лиги

Заря - Львов: видео голов матча Премьер-лиги (5 новостей)

«Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ»

"Заря" и "Львов" перед матчем находились за пределами топ-4, что не гарантировало им участие в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому каждой из команд следовало побеждать.

Заря – Львов 2:1 Голы: Будковский, 56, Караваев, 90+1 – Бруно, 42

Первый тайм между командами оказался не слишком богатым на моменты. Каждая из команд нанесла лишь по одному удару в створ ворот. Но именно этот удар вывел "Львов" вперед. Правда, произошло это уже в конце тайма. А до этого "Львов" мог выйти вперед уже на десятой минуте, когда мяч под удар сбросили Висенте. Но защитник пробил значительно выше ворот.

А уже через минуту защитник "горожан" спас свою команду, когда "Заря" провела атаку, и после паса с фланга должен был пробивать Хомченовский. Но его удар заблокировал именно Висенте в подкате.

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В целом команды заканчивали свои атаки дальними ударами. Опаснее был удар "Зари" на 36-й минуте. Но Бандура справился с ним.

Что касается гола "Львова", то за "горожан" забил Бруно. После подачи с углового нападающий на ближней штанге "подрезал" мяч в дальний угол. От стойки тот залетел за линию ворот.

Впоследствии Бруно мог как забивать гол, так и стать автором результативной передачи. В штрафной площадке нападающий "Львова" потолкался с Чеберко, после чего пробросил мяч дальше. Но партнер не сумел ею воспользоваться, и мяч забрал Шевченко.

Второй тайм для "Зари" начался с двойной замены – вместо Громова и Лунева вышли Леднев и Кабаев. И это принесло результат. Леднев получил пас от Караваева, качнул соперника, после чего из пределов штрафной площадки навесил на Будкивского. Нападающий головой отправил мяч в ворота Бандуры.

Матч на поле начал принимать вид борьбы – несколько довольно грубой игры, после которой игрокам оказывали помощь. В одном из эпизодов даже возникла потасовка. Закончилось все тем, что арбитру даже пришлось едва не руками разнимать Чайковского и Борзенко, которые сошлись в словесной перепалке. Но желтую карточку после этого получил Мартан.

На 65-й минуте мяч после удара Кабаева попал в крестовину ворот. "Львов" на это ответил моментом Шины. Игрок избежал офсайда и выходил на ворота "Зари". Но Шевченко вовремя вышел на перехват.

"Заря" во втором тайме имела больше моментов, чтобы выйти вперед. Но одержать победу команде помог случай. На последней минуте матча мяч попал в руку Парамонову. Учитывая, что это было в штрафной площадке, судья назначил пенальти. Его реализовал Караваев, не слишком сильно пробив в угол ворот.

"Заря" побеждает и поднимается на пятое место. На шестую строчку опускается "Львов".

ФОТО К НОВОСТИ: «Заря - Львов: видео голов матча Премьер-лиги»
Фото Заря - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги
Фото Заря - ФК Львов. Смотреть онлайн. Live трансляция
Фото Заря - Львов: видео голов матча Премьер-лиги
Фото Заря – Львов – 2:1. Видео голов и обзор матча
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