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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:54
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Заря - Мариуполь: видео трансляция матча

Заря - Мариуполь: видео трансляция матча (5 новостей)

«Нападающий «горожан» открыл счет в матче»

Луганская "Заря" в 27 туре УПЛ играет против "Мариуполя". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Перед этим матчем "Заря" занимает четвертое место, что дает право на попадание в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. "Мариуполь" пока пятый. Пока это место не гарантирует еврокубки. Все потому, что пятой командой в еврокубках может стать "Ингулец" первой лиги, если он победит "Шахтер" в финале Кубка Украины.

Пока же "Заря" опережает "Мариуполь" на 5 очков.

Онлайн-трансляция матча Заря – Мариуполь

Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обновлено в 14:58 Нападающий «горожан» открыл счет в матче

Обновлено в 15:54 Точный удар Руслана Фомина практически лишил шансов коллектив Юрия Вернидуба на медали

ФОТО К НОВОСТИ: «Заря - Мариуполь: видео трансляция матча»
Фото Заря - Мариуполь: видео трансляция матча
Фото Заря – Мариуполь. Видео гола Фомина
Фото Заря ухудшила свои шансы на «бронзу», минимально уступив Мариуполю
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.05.19, 11:56 "Заря" и "Мариуполь" встретятся в рамках 27-го тура чемпионата Украины.
Terrikon Terrikon  ·  04.05.19, 13:00 "Заря" и "Мариуполь" будут заканчивать программу чемпионата Украины - возможно, в этом поединке решится судьба еврокубковой путевки. Пока же команды в Запорожье проведут первый поединок плей-офф. Сегодня…
Sport.ua Sport.ua  ·  04.05.19, 14:58 Нападающий «горожан» открыл счет в матче
Sport.ua Sport.ua  ·  04.05.19, 15:54 Точный удар Руслана Фомина практически лишил шансов коллектив Юрия Вернидуба на медали
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