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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:01
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)

Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео) (10 новостей)

«Дончане добыли тяжелую победу»

"Заря" – "Шахтер". "Горняки" приехали в гости к "Заре" злыми за очень неприятный вылет из Лиги чемпионов, который случился на неделе. Онлайн-трансляция матча "Заря" – "Шахтер" начнется на 112.ua в 16:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2.

14 декабря, 17:00Запорожье, "Славутич-Арена"Чемпионат Украины, 18 тур"Заря" – "Шахтер"

На данный момент нас ждет противостояние первой и второй команды Украины. И если в первенстве "горняков" сомнений нет, то вот "Заре" свои претензии на серебро езе нужно доказывать. Отрыв от "Александрии", которая идет на пятом месте, занимает 4 балла, а от "Десны" и "Динамо" – всего одно очко. Так что, шансов на то, что подопечные Скрипника останутся на своем месте после сегодняшнего матча крайне малы.

Хотя на прошлой неделе "Заря" практически идеально сыграла против "Динамо", которое хоть и сильнее по игрокам, но сейчас переживает игровой кризис. А учитывая, что в стане "горняков" также не все в порядке, шансы на успех у луганчан сегодня точно есть. Хотя и небольшие.

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов:

"Нам нужно правильно выполнить свою работу, тактическую установку, о которой нам скажут тренеры. Футболисты у нас высокого уровня. В прошлом туре матч с "Динамо" показал, что "Заря" большими силами шла вперед. Думаю, ни соперник, ни мы не станем отсиживаться в обороне, а будет много атак".

Личные встречи:

65 матчей сыграли между собой команды. В 46 поединка побеждали "горняки", на счету "Зари" лишь 9 побед. В этом сезоне команды играли в Харькове и выдали яркий матч, который завершился победой "Шахтера" 4:3.

Прогноз 112.ua: 1:2

Обновлено в 19:11 Дончане добыли тяжелую победу.

Обновлено в 21:01 Луганская Заря минимально уступила Шахтеру в матче 18-го тура УПЛ.

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