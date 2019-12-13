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"Заря" – "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча

"Заря" – "Шахтер": видео онлайн-трансляция матча (3 новости)

«Прямая видеотрансляция поединка 18 тура»

В субботу, 14 декабря, "Заря" на своем поле будет принимать лидера чемпионата Украины "Шахтера" в 18 туре. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Заря – Шахтер. Прогноз букмекеров

На данный момент "Заря" имеет в своем активе 34 очка, набранных в 17 матчах, благодаря чему идет второй в таблице, отставая от "Шахтера" на 13 пунктов. В недавних поединках подопечные Виктора Скрипника улучшили свои результаты, выиграв 6 из 8 последних встреч.

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За 17 туров чемпионата Украины "кроты" смогли заработать 47 баллов. Это делает их бесспорными лидерами общекомандного рейтинга УПЛ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.19, 15:00 Лидеры УПЛ проведут заключительный матч в году.
ТСН ТСН  ·  13.12.19, 16:55 Прямая видеотрансляция поединка 18 тура.
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