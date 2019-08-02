"Заря" узнала имя соперника в Лиге Европы

Определился соперник луганской "Зари" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.
Им стал ЦСКА из Софии, который накануне поздно ночью в серии пенальти прошел хорватский "Осиек".
В 3 раунде квалификации сыграем с "ЦСКА" София! pic.twitter.com/0HOaNVzRHp
— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 1, 2019
Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0, однако хорваты дома победили с тем же счетом в основное и дополнительное время. В составе хорватов пенальти не забили Бокай и Скорич, а у ЦСКА лишь Джеферсон.