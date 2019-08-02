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"Заря" узнала имя соперника в Лиге Европы

"Заря" узнала имя соперника в Лиге Европы (4 новости)

«Луганская Заря успешно преодолела второй квалификационный раунд Лиги Европы. Теперь в третьем раунде квалификации украинский клуб сыграет против вице-чемпиона Болгарии…»

Определился соперник луганской "Зари" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.

Им стал ЦСКА из Софии, который накануне поздно ночью в серии пенальти прошел хорватский "Осиек".

В 3 раунде квалификации сыграем с "ЦСКА" София! pic.twitter.com/0HOaNVzRHp

Лига Европы: Заря и Мариуполь получили соперников
Лига Европы: Заря и Мариуполь получили соперников

— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 1, 2019

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0, однако хорваты дома победили с тем же счетом в основное и дополнительное время. В составе хорватов пенальти не забили Бокай и Скорич, а у ЦСКА лишь Джеферсон.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.08.19, 07:41 Луганская "Заря" успешно преодолела второй квалификационный раунд Лиги Европы. Теперь в третьем раунде квалификации украинский клуб сыграет против вице-чемпиона Болгарии ЦСКА.
Канал 112 Канал 112  ·  02.08.19, 10:32 В Лиге Европы завершились матчи второго раунда квалификации. Луганская "Заря" в двух матчах обыграла "Будучность". Теперь подопечных Скрипника ждет болгарский ЦСКА, который по пенальти прошел хорватский…
Главред Главред  ·  02.08.19, 12:30 Софийский ЦСКА стал соперником луганской Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В драматичном выездном поединке против хорватского Осиека болгары уступили со счетом 0:1. В Софии...
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