"Заря" узнала имя соперника в Лиге Европы (4 новости) «Луганская Заря успешно преодолела второй квалификационный раунд Лиги Европы. Теперь в третьем раунде квалификации украинский клуб сыграет против вице-чемпиона Болгарии…»

Определился соперник луганской "Зари" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба украинской команды.

Им стал ЦСКА из Софии, который накануне поздно ночью в серии пенальти прошел хорватский "Осиек".

В 3 раунде квалификации сыграем с "ЦСКА" София! pic.twitter.com/0HOaNVzRHp

Лига Европы: Заря и Мариуполь получили соперников

— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 1, 2019

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0, однако хорваты дома победили с тем же счетом в основное и дополнительное время. В составе хорватов пенальти не забили Бокай и Скорич, а у ЦСКА лишь Джеферсон.