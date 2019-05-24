"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка (4 новости и 1 видео) «Олигарх также считает, что государство может вернуть ему уставный капитал»

По словам бывшего акционера "ПриватБанка", бизнесмена Игоря Коломойского, для разрешения ситуации вокруг финучреждения нужен мирный процесс, чтобы стороны перестали тратить деньги на "непонятное количество адвокатов" и договорились.

Бывший акционер "ПриватБанка", бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью проекту "Украинской правды" "Чітко інтерв'ю", которое вышло в YouTube 23 мая, что выходом из ситуации, сложившейся вокруг финнучреждения, он видит в возвращении его капитала. Расшифровку части интервью опубликовала "Экономическая правда".

"Вы хотите вернуть банк себе? Или вы хотите вернуть $2 млрд, которые были вложены в банк на момент национализации?" спросил журналист. "Либо их компенсатор", ответил Коломойский.

По его мнению, "в банке был капитал, который умножили на ноль, и сделали даже отрицательным путем изменения просто правил бухгалтерского учета".

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"У меня есть своя версия событий. Они так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов, что мой капитал стал не 60 млрд [грн] плюс, а минус, как они сказали, 116 млрд. Таким образом, они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный. На базе этого они выходят и говорят, что банк неплатежеспособен и так далее, все эти процессы национализации. Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен… Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", заявил Коломойский.

Он добавил, что события, которые произошли после национализации, уже нельзя отменить, потому что это "чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка, и в какой-то мере для банковского рынка".

"Но, учитывая, что мы все не хотим этого, потому что за эти три года после национализации уже произошли события привлекли новых вкладчиков, выдали новые активы, кредиты мы не знаем, что там происходит, у нас нет информации… Но это все покрывается тем капиталом, который внесло государство. Мы не знаем, внесло оно 150-160 млрд [грн]? Например, если они внесли столько денег, и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант засчитайте мне мои 50 млрд, у вас там 160 млрд дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", продолжил бизнесмен.

"То есть, вы рассматриваете возможность, что вы станете совладельцем банка?" спросил журналист.

"Этот вариант рассматривался до того, как они пошли по такому тяжкому пути, когда они решили все умножить на ноль. Эти варианты рассматривались, у нас есть переписка, они признавали это. [Эк-министр финансов Александр] Данилюк это признавал. Но им давали команду из Администрации президента", сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос, "каков выход из ситуации", бизнесмен сказал: "Это переговоры собственников бывших и настоящих".

"Я считаю, что нужен мирный процесс, перестать тратить деньги на непонятное количество адвокатов и договориться. У нас требование какое? Я пон