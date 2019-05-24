  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. "Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка
Экономика и финансы
Гордон Гордон ·
· Разрешение · Бизнесмен
"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка

"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка (4 новости и 1 видео)

«Олигарх также считает, что государство может вернуть ему уставный капитал»

По словам бывшего акционера "ПриватБанка", бизнесмена Игоря Коломойского, для разрешения ситуации вокруг финучреждения нужен мирный процесс, чтобы стороны перестали тратить деньги на "непонятное количество адвокатов" и договорились.

Бывший акционер "ПриватБанка", бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью проекту "Украинской правды" "Чітко інтерв'ю", которое вышло в YouTube 23 мая, что выходом из ситуации, сложившейся вокруг финнучреждения, он видит в возвращении его капитала. Расшифровку части интервью опубликовала "Экономическая правда".

"Вы хотите вернуть банк себе? Или вы хотите вернуть $2 млрд, которые были вложены в банк на момент национализации?" спросил журналист. "Либо их компенсатор", ответил Коломойский.

По его мнению, "в банке был капитал, который умножили на ноль, и сделали даже отрицательным путем изменения просто правил бухгалтерского учета".

Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину
Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину

"У меня есть своя версия событий. Они так поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов, что мой капитал стал не 60 млрд [грн] плюс, а минус, как они сказали, 116 млрд. Таким образом, они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, нет того, сего, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный. На базе этого они выходят и говорят, что банк неплатежеспособен и так далее, все эти процессы национализации. Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, что он неплатежеспособен… Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", заявил Коломойский.

Он добавил, что события, которые произошли после национализации, уже нельзя отменить, потому что это "чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка, и в какой-то мере для банковского рынка".

"Но, учитывая, что мы все не хотим этого, потому что за эти три года после национализации уже произошли события привлекли новых вкладчиков, выдали новые активы, кредиты мы не знаем, что там происходит, у нас нет информации… Но это все покрывается тем капиталом, который внесло государство. Мы не знаем, внесло оно 150-160 млрд [грн]? Например, если они внесли столько денег, и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант засчитайте мне мои 50 млрд, у вас там 160 млрд дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", продолжил бизнесмен.

"То есть, вы рассматриваете возможность, что вы станете совладельцем банка?" спросил журналист.

"Этот вариант рассматривался до того, как они пошли по такому тяжкому пути, когда они решили все умножить на ноль. Эти варианты рассматривались, у нас есть переписка, они признавали это. [Эк-министр финансов Александр] Данилюк это признавал. Но им давали команду из Администрации президента", сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос, "каков выход из ситуации", бизнесмен сказал: "Это переговоры собственников бывших и настоящих".

"Я считаю, что нужен мирный процесс, перестать тратить деньги на непонятное количество адвокатов и договориться. У нас требование какое? Я пон

ФОТО К НОВОСТИ: «"Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка»
Фото "Засчитайте мои 60 млрд!" Коломойский захотел стать совладельцем ПриватБанка
Фото Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Фото Коломойский: Выход с "ПриватБанком" – верните мне мой капитал. Верните акции! Засчитайте мне мои 50-60 млрд грн
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  24.05.19, 08:28 Олигарх также считает, что государство может вернуть ему уставный капитал
Facenews Facenews  ·  24.05.19, 08:50 Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения. В таком случае "Приватбанк" должен будет…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.19, 10:56 Экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский не согласен с национализацией банка в 2016-м. Настаивает на том, чтобы ему вернули средства, вложенные в капитал. "Нацбанк изменил правила бухгалтерского учета…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Доллар продолжает дорожать

Доллар продолжает дорожать
Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным

Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным
Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро

Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро
Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр

Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных…
НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию

НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году

Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Валюта стремительно подорожала

Валюта стремительно подорожала
Курс НБУ на 23 мая: доллар – 26,30 грн, евро – 29,38 грн

Курс НБУ на 23 мая: доллар – 26,30 грн, евро…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимиру Зеленскому подарили книгу &quot;Политику для начинающих&quot;

Владимиру Зеленскому подарили книгу "Политику для начинающих"
Выборы в Раду под угрозой: что может сорвать голосование

Выборы в Раду под угрозой: что может сорвать голосование
В кинотеатре &quot;Оскар&quot; состоялась премьера фильма &quot;Аладдин&quot;

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аладдин"
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк

Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
МЮ готовит предложение по Доннарумме

МЮ готовит предложение по Доннарумме
Создали словарь языка Зеленского

Создали словарь языка Зеленского
В Windows обнаружены новые бреши

В Windows обнаружены новые бреши
Ястремская пробилась в полуфинал турнира во Франции

Ястремская пробилась в полуфинал турнира во Франции
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.