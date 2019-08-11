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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:40
Защитник Брюгге Соболь может пропустить ответный матч с Динамо

Защитник Брюгге Соболь может пропустить ответный матч с Динамо (7 новостей)

«Главный арбитр матча – Иван Бебек»

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь может не сыграть против Динамо в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, 24-летний футболист получил повреждение и может не успеть восстановиться к поединку с киевлянами.

Сообщается, что именно по этой причине Соболь пропустил матч чемпионата Бельгии против Остенде. В той встрече на позиции украинца играл 23-летний Дион Кулс.

Ответный матч Динамо – Брюгге состоится в Киеве во вторник, 13 августа. Начало встречи в 20:30. В первом матче Динамо уступило бельгийцам со счетом 0:1.

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Ранее сообщалось, что Брюгге получил усиление перед ответной встречей с Динамо.

Обновлено в 15:24 Этот арбитр уже работал на матче "Динамо" в еврокубках. В прошлом сезоне Бебек обслуживал гостевой матч "Динамо" против "Астаны" на групповом этапе Лиги Европы. Тогда киевляне одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Обновлено в 17:40 Коэффициент на победу киевского "Динамо" – 2,07. Ничья – 3,46. Выигрывает "Брюгге" – коэффициент 3,6.

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Sport.ua Sport.ua  ·  11.08.19, 15:14 Главный арбитр матча – Иван Бебек
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.08.19, 15:24 Главным арбитром матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге" станет хорват Иван Бебек. Этот арбитр уже работал на матче "Динамо" в еврокубках. В прошлом сезоне Бебек…
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