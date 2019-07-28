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Защитник «Динамо» был близок к переходу в российский клуб

Защитник «Динамо» был близок к переходу в российский клуб (5 новостей)

«Тамаш Кадар был близок к переходу в Зенит»

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о том, как прошла подготовка к новому сезону, который стартует матчем за Суперкубок Украины против Шахтера.

Кадар поделился ожиданиями от предстоящего поединка и уверен, что матч будет тяжелым.

"Чувствую себя прекрасно. У нас был интенсивный сбор в Австрии. Мы много работали и рвемся в бой. Все динамовцы в хорошем настроении. Почти все игроки здоровы. Впереди сезон, большое количество игр, а это значит, что все должны быть в строю и готовы на 100%.

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Все знают, что игра с Шахтером не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками отличного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ожидает бескомпромиссная борьба и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей", - цитирует Кадара официальный сайт Динамо.

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