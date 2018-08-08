Защитника &quot;Динамо&quot; хочет арендовать &quot;Бордо&quot;

Бордо намерен арендовать украинского защитника Динамо Артема Шабанова, сообщает Mercato 365.

Обновлено в 14:37 Как сообщает Mercato 365, "Бордо" интересуется полузащитником киевского "Динамо" Артемом Шабановым. Других деталей возможного трансфера не сообщается, но для футболиста, который редко выходит в основе киевского клуба, это отличная возможность набраться игровой практики в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Обновлено в 18:00 Les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir le prêt de Artem Shabanov jeune Ukrainien du Dynamo Kiev. #MercatoFCGB #Mercato pic.twitter.com/Iqv0bJo9z3