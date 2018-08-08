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Защитника &quot;Динамо&quot; хочет арендовать &quot;Бордо&quot;

Защитника "Динамо" хочет арендовать "Бордо" (7 новостей)

«Шабанов интересен французскому клубу»

Бордо намерен арендовать украинского защитника Динамо Артема Шабанова, сообщает Mercato 365.

Обновлено в 14:37 Как сообщает Mercato 365, "Бордо" интересуется полузащитником киевского "Динамо" Артемом Шабановым. Других деталей возможного трансфера не сообщается, но для футболиста, который редко выходит в основе киевского клуба, это отличная возможность набраться игровой практики в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Обновлено в 18:00 Les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir le prêt de Artem Shabanov jeune Ukrainien du Dynamo Kiev. #MercatoFCGB #Mercato pic.twitter.com/Iqv0bJo9z3

ФОТО К НОВОСТИ: «Защитника "Динамо" хочет арендовать "Бордо"»
Фото «Бордо» хочет арендовать центрального защитника «Динамо»
Фото Защитника "Динамо" хочет арендовать "Бордо"
Фото Французский клуб собрался арендовать украинского игрока Динамо - медиа
Фото "Бордо" хочет арендовать центрального защитника "Динамо"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  08.08.18, 12:07 Шабанов интересен французскому клубу
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 12:51 Защитник "Динамо" Артем Шабанов может перейти во французский "Бордо"
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 13:25 Защитник Динамо Артем Шабанов может продолжить карьеру во Франции.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.18, 14:00 Французскому клубу интересен Артем Шабанов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 14:37 Соперник "Мариуполя" по третьему квалификационному раунда Лиги Европы французский "Бордо" может усилиться футболистом из Украины. Как сообщает Mercato 365, "Бордо" интересуется полузащитником киевского…
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 18:00 Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Шабанов попал в сферу интересов французского "Бордо", сообщает Mercato 365.Детали переговоров о переходе 26-летнего центрбека пока не известны.Les Girondins…
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