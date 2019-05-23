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Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли

Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли (4 новости)

«На заседании присутствовал отец Гандзюк Виктор»

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом в начале заседания заявил председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня было "уже последнее или предпоследнее" такое заседание. Береза отметил, что на заседание были приглашены Луценко и Аваков. Однако, они на заседание не явились. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев пришел на заседание, но впоследствии ушел, оставив на ВСК своего заместителя Виталия Невгада. Также на заседании присутствовал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

"Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  23.05.19, 15:15 На заседании присутствовал отец Гандзюк Виктор.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 15:33 Сегодня проходит предпоследнее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 15:33 Сегодня проходит предпоследнее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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