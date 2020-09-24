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Гордон Гордон · · Обновлено в 22:58
· Украинцы
Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД (4 новости)

«Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) 26 сентября осуществит рейс из Тяньцзиня в Киев для того, чтобы вернуть домой застрявших в…»

26 сентября авиакомпания МАУ совершит дополнительный рейс из Китая по маршруту "Тяньцзинь – Киев" с остановкой в Дели.Авиакомпания МАУ 26 сентября осуществит рейс из китайского Тяньцзиня в Киев с промежуточной посадкой в Дели для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.

"МИД Украины, авиакомпании МАУ и наших зарубежных партнеров удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября", говорится в сообщении.

Таким образом украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной и Китаем и Индией.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19; 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

3 февраля Украина прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распростра...

Обновлено в 22:58 На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД»
Фото Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД
Фото Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ
Фото Застрявших в Китае украинцев вернут домой дополнительным рейсом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.09.20, 18:54 Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 26 сентября осуществит рейс из Тяньцзиня в Киев для того, чтобы вернуть домой "застрявших" в Китае украинцев, сообщает пресс-служба Министерства иностранных…
Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 21:41 ...
РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 22:58 Авиакомпания МАУ 26 сентября осуществит перелет из китайского Тяньцзиня в Киев для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов. Перелет пройдет с промежуточной посадкой в Дели.Об…
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