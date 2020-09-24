Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

26 сентября авиакомпания МАУ совершит дополнительный рейс из Китая по маршруту "Тяньцзинь – Киев" с остановкой в Дели.Авиакомпания МАУ 26 сентября осуществит рейс из китайского Тяньцзиня в Киев с промежуточной посадкой в Дели для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.
"МИД Украины, авиакомпании МАУ и наших зарубежных партнеров удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября", говорится в сообщении.
Таким образом украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной и Китаем и Индией.
В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19; 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
3 февраля Украина прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распростра...
Обновлено в 22:58 На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.