Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД (4 новости) «Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) 26 сентября осуществит рейс из Тяньцзиня в Киев для того, чтобы вернуть домой застрявших в…»

26 сентября авиакомпания МАУ совершит дополнительный рейс из Китая по маршруту "Тяньцзинь – Киев" с остановкой в Дели.Авиакомпания МАУ 26 сентября осуществит рейс из китайского Тяньцзиня в Киев с промежуточной посадкой в Дели для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.

"МИД Украины, авиакомпании МАУ и наших зарубежных партнеров удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября", говорится в сообщении.

Таким образом украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной и Китаем и Индией.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19; 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

3 февраля Украина прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распростра...

Обновлено в 22:58 На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.