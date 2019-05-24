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Завацкая впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Завацкая впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос (4 новости)

«Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификации на Ролан Гаррос В матче первого круга 22-летняя Калинина одержала волевую победу над 24-летней румынской теннисисткой Ириной Бара. поединок завершился со счетом - 2:6 7:6, 6:2, сообщает "Сегодня". Во втором сете украинка дважды неудачно подавала на партию, но на тайбрейке ее преимущество было очевидным. В решающей партии Калинина повела 5:0, но румынка отыграла два гейма. Большего Бара достичь не смогла. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Украинская теннисистка идет дальше. Во втором круге соперницей Ангелины станет девятая сеяная россиянка Анна Блинкова. Фото: Jimmie48/WTA

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Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 12:19 Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос».
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Завацкая впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

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