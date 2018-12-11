Завтра киевское метро будет работать на час дольше, а одну станцию закроют

Завтра, 12 декабря, в Киеве из-за футбольного матча "Шахтер"-"Лион", который состоится на НСК "Олимпийский", несколько станций метро изменят режим работы с 21.00 до 22.00. Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Twitter. Так, станция "Олимпийская" не будет работать вообще, "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, а "Дворец спорта" закроется на выход. В метрополитене добавили, что вход на эти станции после 23:30 тоже могут ограничить. При этом подземка 12 декабря будет работать на час дольше. Ранее Vgorode сообщал, что в Киеве на станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Готовься к празднику: как будет проходить открытие новогоднего городка на Подоле Придется померзнуть: жители нескольких улиц Киева остались без отопления