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Завтра киевское метро будет работать на час дольше, а одну станцию закроют

Завтра киевское метро будет работать на час дольше, а одну станцию закроют (4 новости)

«Последний поезд из центра города отправится, ориентировочно, 13 декабря в 01:15. Также 12 декабря частично ограничат работу трех станций»

Завтра, 12 декабря, в Киеве из-за футбольного матча "Шахтер"-"Лион", который состоится на НСК "Олимпийский", несколько станций метро изменят режим работы с 21.00 до 22.00. Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Twitter. Так, станция "Олимпийская" не будет работать вообще, "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, а "Дворец спорта" закроется на выход. В метрополитене добавили, что вход на эти станции после 23:30 тоже могут ограничить. При этом подземка 12 декабря будет работать на час дольше. Ранее Vgorode сообщал, что в Киеве на станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Готовься к празднику: как будет проходить открытие новогоднего городка на Подоле Придется померзнуть: жители нескольких улиц Киева остались без отопления

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УНН УНН  ·  11.12.18, 14:07 Завтра, 12 декабря, столичное метро будет работать на час дольше в связи с футбольным матчем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-страницу Киевского метрополитена. "В этот день метро будет работать…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.12.18, 17:29 Завтра, 12 декабря, киевское метро будет работать на час дольше из-за футбола. Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook, передают Українські Новини. "Завтра мы работаем…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 18:58 Последний поезд из центра города отправится, ориентировочно, 13 декабря в 01:15. Также 12 декабря частично ограничат работу трех станций.
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