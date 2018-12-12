Завтра метро изменит график работы. Почему на этот раз

В среду, 12 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет матч Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский". Уже на следующий день – в четверг, 13 декабря, на этом же стадионе свой матч сыграет и киевское "Динамо". Из-за проведения этих матчей в работе киевского метрополитена произойдут изменения.
Так, в среду перед началом игры с 21:00 до 22:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.
После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Однако в ночь с 12 на 13 декабря работа столичной подземки будет продлена на 1 час.
В четверг перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. На это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.
После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход из этих станций. Матч "Шахтер" – "Лион" начнется в 22:00, а закончится около 0:00.
Игра "Динамо" – "Яблонец" начнется в 19: 55. Окончание матча – в 21: 50.
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