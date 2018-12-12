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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:48
· Киевское метро · Матч
Завтра метро изменит график работы. Почему на этот раз

Завтра метро изменит график работы. Почему на этот раз (5 новостей)

«Также тренер рассказал, кого хотел бы в соперники в 1/16 финала ЛЕ»

В среду, 12 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет матч Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский". Уже на следующий день – в четверг, 13 декабря, на этом же стадионе свой матч сыграет и киевское "Динамо". Из-за проведения этих матчей в работе киевского метрополитена произойдут изменения.

Так, в среду перед началом игры с 21:00 до 22:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Однако в ночь с 12 на 13 декабря работа столичной подземки будет продлена на 1 час.

В четверг перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. На это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

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После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход из этих станций. Матч "Шахтер" – "Лион" начнется в 22:00, а закончится около 0:00.

Игра "Динамо" – "Яблонец" начнется в 19: 55. Окончание матча – в 21: 50.

Обновлено в 21:27 Также тренер рассказал, кого хотел бы в соперники в 1/16 финала ЛЕ

Обновлено в 22:48 Перед началом матча донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский" в Киеве на центральных секторах был растянут провокационный баннер.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  12.12.18, 17:50 Завтра, 13 декабря, в Киеве из-за футбольного матча между "Динамо" (Киев) и  "Яблонец" (Яблонец-над-Нисоу, Чехия), который состоится на НСК "Олимпийский", несколько станций метро с 18.55 до 19.55 изменят…
Униан Униан  ·  12.12.18, 17:55 Поединок "Динамо" - "Шахтер" состоится в четверг в 19.55 на НСК "Олимпийский".
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