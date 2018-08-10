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Завтра произойдет последнее солнечное затмение в 2018: где наблюдать

Завтра произойдет последнее солнечное затмение в 2018: где наблюдать (4 новости)

«В субботу, 11 августа, жители некоторых стран смогут наблюдать солнечное затмение»

Завтра, 11 августа, жители Земли смогут наблюдать последнее частичное солнечное затмение в 2018 году. Об этом передают Українські Новини. Суть явления заключается в том, что Луна окажется между Солнцем и Землей, а полутень от нее накроет поверхность планеты. Полное затмение наблюдается на очень узкой полосе, поэтому для большинства жителей планеты оно будет частичным. Начало затмения припадает на первую половину дня - 11:02, а конец - на 14:30 по киевскому времени. Стоит отметить, что в 2018 году жители некоторых частей нашей планеты уже видели солнечные затмения 15 февраля и 13 июля. Более того, последнее затмение выпало на пятницу. Солнечное затмение, которое пройдет 11 августа, будет последним в 2018 году. Где наблюдать затмение Увидеть затмение вживую смогут жители Северного полушария – Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, Скандинавии, Эстонии и Латвии, Гренландии, северо-восточной части России и северной части Канады. Также на Корейском полуострове затмение будет видно во время захода Солнца. Однако украинцы не смогут наблюдать затмение в этот раз в реальном времени.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.08.18, 09:20 Завтра, 11 июля, жители Земли смогут наблюдать последнее частичное солнечное затмение в 2018 году. Українські Новини собрали информацию о том, когда и где можно увидеть явление. Суть явления заключается…
Хвиля Хвиля  ·  10.08.18, 10:55 Жители стран Северного полушария смогут наблюдать, как лунная полутень закроет солнечный диск. Максимальная фаза составит 0,74Φ. Об этом пишет Naked Science. Астрономическое явление будет видно в северо-восточной…
Апостроф Апостроф  ·  10.08.18, 11:29 В субботу, 11 августа, жители некоторых стран смогут наблюдать солнечное затмение.
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