Завтра украинская церковь впервые самостоятельно привезет Благодатный огонь из Иерусалима (4 новости) «Делегация Православной Церкви Украины впервые доставит в Украину Благодатный огонь из Иерусалима»

Делегация Православной Церкви Украины впервые доставит в Украину Благодатный огонь из Иерусалима, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Православной Церкви Украины.

"Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, 26-27 апреля совершит визит на Святую землю, в храм Гроба Господня. Впервые в истории объединенной Поместной Украинской Православной Церкви Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих. По прибытию в Киев этот выдающийся символ Светлого Христова Воскресения отправится во все регионы нашей страны", - говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта "Борисполь" сообщает, что возвращение делегации в аэропорт Борисполь ожидается 27 апреля в 19:30 в терминал "D".

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"После этого Благодатный огонь будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, Предстоятель Православной Церкви Украины. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу", - отмечается в сообщении.