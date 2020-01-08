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Завтра во второй половине дня ожидается снег

Завтра во второй половине дня ожидается снег (5 новостей)

«Сухо будет только на юге и востоке Украины»

Погода в Украине в четверг, 9 января, будет относительно теплой днем, с заморозками ночью. Кроме того, практически во всей Украине ожидается мокрый снег. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.  В западной части Украины днем ожидается -1...+2. Температура ночью будет колебаться от -1 до -4. В Тернополе, Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком ночью до -4, а в Ужгороде и Черновцах ночью -4...-7 градусов. Во всей Западной Украине будет мокрый снег. На севере Украины температура днем-1...+2, ночью - от -2 до -5, в Харькове ночью до -7 градусов. Во всех северных городах Украины будет мокрый снег, а в Харькове просто облачно. В центре Украины -1...+2 градуса днем. Ночью ожидается -3...-6 градусов. В Черкассах, Кропивницком и Полтаве мокрый снег, в Днепре и Запорожье осадков не предвидится. В Донецке и Луганске -1...+1 градус тепла днем и -3...-5 ночью. На юге Украины 1...+3 градуса днем. Ночная температура составит от -1 в Крыму до -7 в Херсоне и Николаеве.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.01.20, 21:00 В то время, как синоптики изменили прогноз о похолодании до -20, но пообещали снегопады в Украине, 9 января в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах…
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