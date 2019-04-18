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Завтра вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта

Завтра вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта (4 новости)

«Ограничение движение транспорта в связи с проведением предвыборных мероприятий на НСК Олимпийский завтра будет в Киеве»

В МВД заявили, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК Олимпийский могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, ситуация будет зависеть от того, когда станет понятно, сколько граждан примут участие в "действе", которое называется дебатами, какие будут договоренности между штабами кандидатов.

Шкиряк отметил, что пока трудно что-то прогнозировать, переговоры продолжаются.

Вместе с тем в МВД добавили, что полиция будет охранять стадион и телеканал, где должны проходить официальные дебаты, но точное количество полицейских, которые должны быть задействованы во время дебатов, также пока нет.

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Представитель министра внутренних дел Артем Шевченко объяснил, что ранее озвучивалась цифра в 10 тысяч, поскольку именно такое количество правоохранителей предполагается во время мероприятий на стадионе.

"Возможно будет более 10 тысяч. Их будет много, не удивляйтесь и относитесь к этому спокойно. Они там будут для того, чтобы гарантировать безопасность", - подытожил Шкиряк.

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Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн 19 апреля

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