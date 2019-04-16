Завтра всю Украину накроет дождями, в Карпатах со снегом

Синоптики дали прогноз погоды для киевлян и жителей области на выходные. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Преимущественно без осадков, лишь днем 21 апреля местами кратковременный дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла, 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5 °, днем 9-14 ° тепла", - сообщили синоптики. Как сообщал УНН, завтра временами дождь, на Прикарпатье местами значений дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °, на Закарпатье до 17 °.