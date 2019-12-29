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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 19:22
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"Здесь все, а там нет ничего" - не все захотели поехать в ОРДЛО

"Здесь все, а там нет ничего" - не все захотели поехать в ОРДЛО (6 новостей и 1 видео)

«Он ответил журналистам возле автобуса»

Не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную боевиками территорию. Один из "отказников" объяснил, почему не хочет ехать в ОРДЛО.

Обновлено в 19:12 Мужчина, который отказался ехать на оккупированные территории Донбасса в рамках обмена пленными заявил, что не хотел туда ехать, потому что там его никто не ждет. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Павловскому, который опубликовал видео на своем YouTube-канале,…

Обновлено в 19:22 Один из тех граждан, которые отказались возвращаться в ОРДЛО, сообщил о том, почему нет смыла возвращаться на оккупированный Донбасс. Журналист задал вопрос украинцу о причине отказа от обмена...

ФОТО К НОВОСТИ: «"Здесь все, а там нет ничего" - не все захотели поехать в ОРДЛО»
Фото "Здесь все, а там нет ничего" - не все захотели поехать в ОРДЛО
Фото Украина передала боевикам 127 человек, 14 освобожденных отказались ехать в ОРДЛО
Фото "Здесь все, а там нет ничего!" "Отказник" не захотел возвращаться в ОРДЛО
Фото "Там нет ничего": "отказник" рассказал, почему не вернулся на Донбасс
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.12.19, 16:26 Не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную боевиками территорию. Один из "отказников" объяснил, почему не хочет ехать в ОРДЛО. Видео общения человека с журналистом опубликован…
ТСН ТСН  ·  29.12.19, 16:45 Процесс завершился - 76 украинцев вернулись из плена.
Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.19, 18:33 Он ответил журналистам возле автобуса
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.12.19, 19:12 Мужчина, который отказался ехать на оккупированные территории Донбасса в рамках обмена пленными заявил, что не хотел туда ехать, потому что там его никто не ждет. Об этом он рассказал в интервью журналисту…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  29.12.19, 19:22 Один из тех граждан, которые отказались возвращаться в ОРДЛО, сообщил о том, почему нет смыла возвращаться на оккупированный Донбасс. Журналист задал вопрос украинцу о причине отказа от обмена...
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