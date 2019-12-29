"Здесь все, а там нет ничего" - не все захотели поехать в ОРДЛО (6 новостей и 1 видео) «Он ответил журналистам возле автобуса»

Не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную боевиками территорию. Один из "отказников" объяснил, почему не хочет ехать в ОРДЛО.

Обновлено в 19:12 Мужчина, который отказался ехать на оккупированные территории Донбасса в рамках обмена пленными заявил, что не хотел туда ехать, потому что там его никто не ждет. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Павловскому, который опубликовал видео на своем YouTube-канале,…

Обновлено в 19:22 Один из тех граждан, которые отказались возвращаться в ОРДЛО, сообщил о том, почему нет смыла возвращаться на оккупированный Донбасс. Журналист задал вопрос украинцу о причине отказа от обмена...