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Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека

Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека (7 новостей)

«Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении с НСК Олимпийский анонсировал возможность попасть на его дебаты с действующим…»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и опубликовал его на своей странице в Facebook. На этот раз оно адресовано не оппоненту во втором туре президентских выборов и действующему президенту Петру Порошенко, а всем гражданам. Зеленский пригласил украинцев на дебаты и предложил получить билеты на это мероприятие.

В обращении Владимир Зеленский сказал, что находится на НСК "Олимпийский", и в этот раз "не по поводу анализов", а потому, что "продолжаются дебаты по поводу дебатов" с командой Петра Порошенко.

По его словам, сначала штабы спорили из-за даты, из-за места проведения дебатов, а сейчас – из-за "новых условий команды президента". Якобы в штабе Порошенко планируют установить другую, отдельную сцену. "Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах?", – заявил Зеленский.

В конце обращения Зеленский пригласил всех желающих посетить дебаты кандидатов в президенты.

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Дебаты-2019. 19 апреля. В 19:00. Свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас, – заявил кандидат.

Зеленский назвал сайт, на котором можно получить билеты: debaty2019.org.ua. Его титульная страница выглядит так:

Однако стоит отметить, что по состоянию на 02:00 17 апреля сервис не работает: при попытке получить билет на дебаты выплывает сообщение "The service is unavailable" ("Сервис недоступен").

Все, что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским – в материале 24 канала

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборовПо результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли до второго тура, который запланирован на 21 апреля. После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион". Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должна сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было. По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объектив

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека»
Фото Дебаты о дебатах: Зеленский выпустил новый ролик
Фото Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты
Фото Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты
Фото Зеленский объявил о распространении бесплатных билетов на дебаты на "Олимпийском"
Фото Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека
Фото На дебаты на "Олимпийском" началось распространение билетов: Владимир Зеленский записал видеообращение
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 00:57 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение по поводу дебатов с Петром Порошенко. Ролик появился в ночь на 17 апреля на странице штаба Зеленского в Facebook.    Шоумен,…
Комментарии Комментарии  ·  17.04.19, 01:10 При попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечает   Кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 01:18 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" в новом видеообращении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение…
Гордон Гордон  ·  17.04.19, 01:43 Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что каждый желающий может получить два бесплатных билет в фан-зону на дебаты между ним и действующим президентом Петром Порошенко, которые…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 01:44 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении с НСК "Олимпийский" анонсировал возможность попасть на его дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 05:19 Распространение билетов на дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко начинаются прямо сейчас. "Бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона можно получить здесь.…
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