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УНН УНН · · Обновлено в 01:47
· Пункт пропуска · Граница · Словакия
Зеленский анонсировал завершение реконструкции пункта пропуска &quot;Ужгород — Вишне Немецкое&quot;

Зеленский анонсировал завершение реконструкции пункта пропуска "Ужгород — Вишне Немецкое" (4 новости)

«В проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил включить международный автомобильный пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое” на украинско-словацкой границе в программу “Большая стройка” и достроить его в следующем году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что, возвращаясь в Украину из Словакии через пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое”, Зеленский отметил многокилометровые очереди фур. Президент возмутился такой ситуацией на границе.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил, что очереди возникли из-за того, что в пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь его пропускная способность пункта упала до 5 грузовиков в час, а это 120 — в сутки.

Президент Украины назвал такую ситуацию недопустимой, ведь водители вынуждены простаив...

Обновлено в 01:47 Президент Украины Владимир Зеленский поручил включить международный автомобильный пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое” на украинско-словацкой границе в программу “Большая стройка” и достроить его в следующем году. Об этом УНН сообщили

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский анонсировал завершение реконструкции пункта пропуска "Ужгород — Вишне Немецкое"»
Фото Зеленский заявил о необходимости реконструкции пункта пропуска в Закарпатской области
Фото Зеленский анонсировал завершение реконструкции пункта пропуска "Ужгород — Вишне Немецкое"
Фото Зеленский поручил достроить пункт пропуска «Ужгород — Вишне Немецкое» на границе со Словакией
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 00:42 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости включения в программу "Большой стройки" реконструкцию пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", сообщила пресс-служба Офиса президента.
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 00:44 В проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта.
Новый Регион Новый Регион  ·  25.09.20, 01:47 Президент Украины Владимир Зеленский поручил включить международный автомобильный пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое” на украинско-словацкой границе в программу “Большая стройка” и достроить его…
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