Зеленский анонсировал завершение реконструкции пункта пропуска &quot;Ужгород — Вишне Немецкое&quot;

Президент Украины Владимир Зеленский поручил включить международный автомобильный пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое” на украинско-словацкой границе в программу “Большая стройка” и достроить его в следующем году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что, возвращаясь в Украину из Словакии через пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое”, Зеленский отметил многокилометровые очереди фур. Президент возмутился такой ситуацией на границе.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил, что очереди возникли из-за того, что в пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь его пропускная способность пункта упала до 5 грузовиков в час, а это 120 — в сутки.

Президент Украины назвал такую ситуацию недопустимой, ведь водители вынуждены простаив...

Обновлено в 01:47 Президент Украины Владимир Зеленский поручил включить международный автомобильный пункт пропуска “Ужгород — Вишне Немецкое” на украинско-словацкой границе в программу “Большая стройка” и достроить его в следующем году. Об этом УНН сообщили