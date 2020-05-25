Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

"Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса Глава государства не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве. "Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, вроде медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых...