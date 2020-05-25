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Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП (4 новости)

«По словам президента, больницы не обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме»

"Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса Глава государства не согласился с тем, что украинские больницы пока обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, вроде медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 12:19 По словам президента, больницы не обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 14:15 Президент Украины Владимир Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Министерство здравоохранения.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 14:45 Президент Украины Владимир Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Министерством здравоохранения.
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