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УНН УНН · · Обновлено в 10:36
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Зеленский допустил попадание иранской ракеты в самолет МАУ

Зеленский допустил попадание иранской ракеты в самолет МАУ (14 новостей)

«По словам президента, эта версия пока не есть подтвержденной. »

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале Президента.

"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительство США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем у меня будет разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео", - написал Глава государства.

Он подчеркнул, что в пятницу комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс.

"Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями", - сообщил Зеленский.

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Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

Обновлено в 10:36 Президент Украины заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается.

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