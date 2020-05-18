Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, - СМИ (4 новости) «О место и время пока не сообщается»

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду, 20 мая, сообщили изданию LB.ua в Офисе президента.

Официально пресс-конференция пока не анонсирована, аккредитация на нее не началась.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала в Telagram, что узнала о пресс-конференции случайно.

"Аккредитацию, я так понимаю, в последнюю минуту откроют", предположила она.

Новость дополняется.

21 апреля исполнился год с победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). При этом в должность Зеленский вступил на месяц позже 20 мая 2019 года.

За прошедший год Владимир Зеленский провел лишь одну большую пресс-конференцию: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами....