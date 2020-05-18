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Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, - СМИ

Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая, - СМИ (4 новости)

«О место и время пока не сообщается»

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду, 20 мая, сообщили изданию LB.ua в Офисе президента.

Официально пресс-конференция пока не анонсирована, аккредитация на нее не началась.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала в Telagram, что узнала о пресс-конференции случайно.

"Аккредитацию, я так понимаю, в последнюю минуту откроют", предположила она.

Новость дополняется.

21 апреля исполнился год с победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). При этом в должность Зеленский вступил на месяц позже 20 мая 2019 года.

За прошедший год Владимир Зеленский провел лишь одну большую пресс-конференцию: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами....

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 17:15 О место и время пока не сообщается.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.05.20, 19:44 Президент Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию по итогам года своего президентства. Об этом сообщил источники LIGA.net в Офисе президента.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 19:48 Президент Украины Владимир Зеленский готовится провести пресс-конференцию 20 мая
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