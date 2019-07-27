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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:47
· Пляж
Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе (8 новостей)

«Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж. Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих. "Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", — подписал фото Зеленский.

Обновлено в 17:34 Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж. Об этом сообщает «Корреспондент». Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на…

Обновлено в 20:47 В субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе»
Фото Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе
Фото Зеленский и Богдан отдохнули на одесском пляже
Фото Богдан и Зеленский сходили на пляж в Одессе
Фото "Мы, охрана, боевые водолазы": Зеленский похвастался отдыхом на пляже в Одессе, - ФОТО
Фото Зеленский и Богдан сходили на пляж в Одессе: в Сети разыгрались нешуточные страсти
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.07.19, 14:58 Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан посетил городской пляж Одессы.
Телеграф Телеграф  ·  27.07.19, 15:47 Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе.
ForUm ForUm  ·  27.07.19, 16:00 Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook.…
048.ua 048.ua  ·  27.07.19, 16:21 Президент Украины второй день находится в Одессе
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.07.19, 17:04 На этот раз глава государства выбрал не такой неформальный стиль одежды, как прежде, а вот глава его Офиса Андрей Богдан снова позировал на фото с обнаженным торсом. Зеленский прибыл в Одессу еще 26 июля…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.07.19, 17:34 Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж. Об этом сообщает «Корреспондент». Фото с пляжа Зеленский разместил…
MIGnews MIGnews  ·  27.07.19, 20:47 В субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.
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Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

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