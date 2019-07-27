«Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж. Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих. "Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", — подписал фото Зеленский.

Обновлено в 17:34 Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж. Об этом сообщает «Корреспондент». Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на…

Обновлено в 20:47 В субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.