Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ (7 новостей) «О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге»

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским. Разговор был неформальным и состоялась в офисе Студии "Квартал 95".

Встреча не афишировалась, поэтому, что обсуждали первые лица государства, неизвестно. Состоялась она 24 апреля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

Несмотря на нераспространение деталей встречи, источники намекнули, что в Гройсмана и Зеленского вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

24 канал ждет подтверждения указанной информации от пресс-секретаря премьера.

Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике

По результатам президентских выборов, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,45%. Премьер Гройсман одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, поскольку "было сделано много". Также он отметил, что выборы прошли свободно и демократично.

Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины, – отметил Владимир Гройсман.

Владимир Зеленский – новый президент Украины: видео

Обновлено в 13:08 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу

Обновлено в 14:20 "Он абсолютно нормальный человек", - передал слова Гройсмана собеседник из его окружения.