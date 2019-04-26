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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:20
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ (7 новостей)

«О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге»

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским. Разговор был неформальным и состоялась в офисе Студии "Квартал 95".

Встреча не афишировалась, поэтому, что обсуждали первые лица государства, неизвестно. Состоялась она 24 апреля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

Несмотря на нераспространение деталей встречи, источники намекнули, что в Гройсмана и Зеленского вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

24 канал ждет подтверждения указанной информации от пресс-секретаря премьера.

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По результатам президентских выборов, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,45%. Премьер Гройсман одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, поскольку "было сделано много". Также он отметил, что выборы прошли свободно и демократично.

Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины, – отметил Владимир Гройсман.

Владимир Зеленский – новый президент Украины: видео

Обновлено в 13:08 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу

Обновлено в 14:20 "Он абсолютно нормальный человек", - передал слова Гройсмана собеседник из его окружения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ»
Фото Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ
Фото Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – СМИ
Фото Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.04.19, 11:12 О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но у обоих якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 11:41 Премьер-министр Украины Владимир Зеленский и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 12:00 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.04.19, 12:03 В среду, 24 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский провели неформальную встречу. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.04.19, 13:08 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу
Канал 112 Канал 112  ·  26.04.19, 14:20 Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля. Об этом сообщили два независимых друг от друга источника,…
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